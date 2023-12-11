Merzifon'dan kısa kısa

Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 1 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda polis ekiplerince "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, tehdit" suçundan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.A. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

- İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı düzenlendi

Merzifon'da Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilçedeki trafik durumu, taşımalı eğitim kapsamında alınan tedbirler, yaya geçitlerinin önemi, kış mevsimi trafik tedbirleri görüşüldü. Toplantı, katılımcılar tarafından dile getirilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.