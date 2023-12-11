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        Merzifon'dan kısa kısa

        Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 1 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:54 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:29
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        Merzifon'dan kısa kısa
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        Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 1 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda polis ekiplerince "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, tehdit" suçundan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.A. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        - İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı düzenlendi

        Merzifon'da Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Toplantıda, ilçedeki trafik durumu, taşımalı eğitim kapsamında alınan tedbirler, yaya geçitlerinin önemi, kış mevsimi trafik tedbirleri görüşüldü. Toplantı, katılımcılar tarafından dile getirilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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