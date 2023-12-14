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        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:47
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        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Amasya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ali Osman Ö. idaresindeki 55 RA 447 plakalı otomobil, Turhal-Amasya kara yolunun Kapıkaya mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaranan sürücü ile araçta bulunan Yasin G, kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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