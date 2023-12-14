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        Amasya Üniversitesinde "Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi" konferansı

        Amasya Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, "Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:48
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        Amasya Üniversitesinde "Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi" konferansı
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        Amasya Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, "Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi" konulu konferans düzenlendi.

        Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erol Ata konuşmacı olarak katıldı.

        Bir liderin normal koşullarda ortaya çıkmayacağını belirten Ata, "Liderler genellikle kriz koşullarında ortaya çıkar. Biraz da tarihsel, ekonomik, siyasal koşullar lideri ortaya çıkarır. Kısaca buna 'konjonktür' diyoruz. Lider olup olmadığına kişinin kendisi karar veremez. Her, 'liderim' diyen lider değildir. Liderlerin otoriter yönleri de bulunur. Lider risk almalı, korkmamalı ancak izleyicilerini de dikkate almalı." ifadelerini kullandı.

        Konferans, teşekkür belgesi takdimi ve konferansa katılan öğrencilere katılım belgesi verilmesinin ardından sona erdi.

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        Galeri

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