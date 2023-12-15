Amasya'da "Halk Müziğinin Seyyar Radyosu Aşık Veysel" konferansı düzenlendi Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, "Halk Müziğinin Seyyar Radyosu Aşık Veysel" konferansı gerçekleştirildi.

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, "Halk Müziğinin Seyyar Radyosu Aşık Veysel" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversitenin İpekköy Yerleşkesi'nde düzenlenen konferansa, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki konuşmacı olarak katıldı.

Bekki, "Veysel olmak, radyoda türkü söyleyen ilk gelenek temsilcisi olmanın yanında ilk defa plağa türkü okumak şerefine de sahip olabilmektir. Köy enstitülerinde bir yandan saz öğretmenliği yaparken, diğer taraftan enstitülerde öğrendiklerini köyünde uygulayıp örnek bir bahçe oluşturabilmektir Veysel olmak." ifadelerini kullandı.

Konferans sonrası müzik öğretmeni Mustafa Yeni tarafından Aşık Veysel türkülerinden oluşan mini konser verildi.

Etkinlik, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç tarafından, Bekki ve Yeni'ye teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.

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