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        Amasya'da minibüsle otomobil çarpıştı 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:32
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        Amasya'da minibüsle otomobil çarpıştı 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Mustafa G. idaresindeki 34 ELJ 355 plaka otomobil, Çorum-Merzifon kara yolu Çaybaşı mevkisinde, Hüseyin A'nın kullandığı 05 S 5234 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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