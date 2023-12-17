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        Amasya'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Amasya'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:43
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        Amasya'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
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        Amasya'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kurşunlu Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde Halil Kartal'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin yardımıyla evde yaşayan iki kişi dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Mahalle sakinlerinden Yasin Kermen, gazetecilere, "Karşıdan evin bahçesinden gelen alevleri gördük. Sonra evde iki ihtiyar yaşıyordu. Onları çıkarmak için hemen koştuk can havliyle, onları çıkardık dışarı. Çok şükür kimseye bir zarar gelmeden yangın kontrol altına alınmış oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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