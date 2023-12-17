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        Amasya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR) tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:32
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        Amasya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR) tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Sultan II. Bayezid Camisi önünde toplanan grup, ellerindeki Filistin bayrakları ile pankartlarla Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüyerek Filistin lehine slogan attı.

        Amasya İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Arslan, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi.

        İsrail devletinin insanlık için bir problem olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu:

        "Mağdur ve mazlum duruma düşen Gazzeli kardeşlerimizin direnişini, mücadelesini, özgürlük savaşını desteklemek amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve GÖKBİR platformu organizesiyle sesimizi Amasya’da gür bir şekilde duyurmak için bir araya geldik. Yapılan protestolar ve Filistin’e destek yürüyüşleri, bizlere, ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Yürüyüşümüze katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ederiz."

        Etkinlik, dua edilmesinin ardından son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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