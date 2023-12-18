Amasya'da aranan firari hükümlü yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.