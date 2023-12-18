Amasya'da "Mercek-2" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Amasya'da, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-Mercek-2 operasyonu kapsamında yakalanan 58 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, ilçe jandarma komutanlıkları, Jandarma Suç Araştırma Timi, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, 13-17 Aralık'ta, aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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