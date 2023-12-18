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        Amasya'da "Mercek-2" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

        Amasya'da, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-Mercek-2 operasyonu kapsamında yakalanan 58 kişiden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:15 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:15
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        Amasya'da "Mercek-2" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı
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        Amasya'da, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-Mercek-2 operasyonu kapsamında yakalanan 58 kişiden 7'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, ilçe jandarma komutanlıkları, Jandarma Suç Araştırma Timi, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, 13-17 Aralık'ta, aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.

        İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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