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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:50
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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.N. idaresindeki 05 ADK 408 plakalı otomobil, Harmanlar Mahallesi Kar Sokak Kavşağı'nda, M.E'nin kullandığı 05 DH 266 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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