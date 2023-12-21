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        Amasya'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde haklarında 22 yıl 6 ay ile 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:05 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:09
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        Amasya'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde haklarında 22 yıl 6 ay ile 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (20) Merzifon'da yakalandı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.S'yi yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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