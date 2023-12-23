Amasya'da hokey sporcuları, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nin son maçında, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nin son maçında, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Lig'de Kırıkkale GSİM Hokey Takımı ile Zonguldak GSK arasında oynanan karşılaşma öncesi ekipler, terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşu gerçekleştirdi.

Amasya Hokey İl Temsilcisi Seyit Ahmet Kanık, Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütünce şehit edilen 6 askere ithafen saygı duruşunda bulunduklarını belirterek, Türk milleti ve şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.