Amasya'da hokey sporcuları, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nin son maçında, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nin son maçında, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşunda bulunuldu.
Süper Lig'de Kırıkkale GSİM Hokey Takımı ile Zonguldak GSK arasında oynanan karşılaşma öncesi ekipler, terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşu gerçekleştirdi.
Amasya Hokey İl Temsilcisi Seyit Ahmet Kanık, Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütünce şehit edilen 6 askere ithafen saygı duruşunda bulunduklarını belirterek, Türk milleti ve şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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