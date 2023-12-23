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        Amasya'da hokey sporcuları, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu

        Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nin son maçında, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:53
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        Amasya'da hokey sporcuları, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu
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        Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nin son maçında, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

        Süper Lig'de Kırıkkale GSİM Hokey Takımı ile Zonguldak GSK arasında oynanan karşılaşma öncesi ekipler, terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşu gerçekleştirdi.

        Amasya Hokey İl Temsilcisi Seyit Ahmet Kanık, Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütünce şehit edilen 6 askere ithafen saygı duruşunda bulunduklarını belirterek, Türk milleti ve şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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