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        Amasya'da Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi sona erdi

        Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi ikinci etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:31 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:38
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        Amasya'da Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi sona erdi
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        Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi ikinci etabı sona erdi.

        Amasya Spor Salonu'nda 9 takımın katılımıyla düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig müsabakalarının sona ermesiyle şampiyonu belirleyecek play-off'a kalan 4 takım belli oldu.

        Müsabakalarda birinci Gaziantep Polisgücü, ikinci Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Spor Kulübü, üçüncü Kırıkkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü Hokey Takımı, dördüncü de Metpak Alanya Yıldızları oldu.

        Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır, gazetecilere, birinci etabı Trabzon'da, ikinci etabı da Amasya'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ocak ayının 7 ve 8'inde de burada play-off müsabakaları için tekrar bir araya geleceğiz." dedi.

        Kırıkkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü Hokey Takımı antrenörü Zeyni Efe Bozkurt ise güzel bir turnuva yapıldığını dile getirerek, play-off'a kalan takımları tebrik etti.

        Öte yandan play-off sonunda şampiyon olan takım, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

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