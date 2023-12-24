Amasya'da yoldan çıkarak çamura saplanan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak, çamura saplanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Tokat'tan Tekirdağ'a giden Hüseyin Y. idaresindeki 60 BR 88 plakalı yolcu otobüsü, Aydınca mevkisinde yoldan çıkarak çamura saplandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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