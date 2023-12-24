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        Amasya'da yoldan çıkarak çamura saplanan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı

        Amasya'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak, çamura saplanması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 23:37 Güncelleme: 24.12.2023 - 23:43
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        Amasya'da yoldan çıkarak çamura saplanan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı
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        Amasya'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak, çamura saplanması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Tokat'tan Tekirdağ'a giden Hüseyin Y. idaresindeki 60 BR 88 plakalı yolcu otobüsü, Aydınca mevkisinde yoldan çıkarak çamura saplandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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