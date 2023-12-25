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        Amasya'da 2023 yılında ulaşıma 103 milyon liralık yatırım yapıldı

        Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri 2023 yılı programında yaklaşık 103 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:18
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        Amasya'da 2023 yılında ulaşıma 103 milyon liralık yatırım yapıldı
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        Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri 2023 yılı programında yaklaşık 103 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

        Özel idare ekipleri, 2023 yılında bitümlü sıcak karışım asfalt yol, parke taşı, sanat yapıları, sathi asfalt kaplama başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdi.

        Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2023 yılı yatırım ve çalışma döneminde, ihtiyacı olan köy yollarına sathi asfalt kaplama 122 kilometre, bitümlü sıcak asfalt 30 km, stabilize yol 110 kilometre, yol onarım 72 kilometre, tesviye 21 kilometre, 6 sanat yapısı projesi olarak uygulandı.

        Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2023 bütçesinden yaklaşık 103 milyon lira harcayarak yatırımlarını gerçekleştirdi. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en iyi imkanlar ile hayatlarını sürdürmeleri için elimizdeki kaynakları sonuna kadar kullanarak, köylerimize en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz." dedi.

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