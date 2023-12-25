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        Amasya'da terör örgütü PKK'ya tepki

        Amasya'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 23:21 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:21
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        Amasya'da terör örgütü PKK'ya tepki
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        Amasya'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        İstasyon Köprüsü'nden başlayan yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi.

        Yürüyüşe katılanlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene " ve "Kahrolsun PKK" sloganları atarak, ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

        Grup adına konuşan Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Sonkaya, Türk milletinin hiçbir saldırının yıldıramayacağını ifade ederek, "Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Türk askerlerimizi anmak için yürüyoruz. Terörü lanetlemek için yürüyoruz burada. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

        Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Mukaddes Kılıçaslan ise "Burada şehitlerimiz için toplandık, bu yapılan suikastları kınıyoruz. Buradaki yürüyüşümüzün amacı bu, terörü lanetliyoruz, bir daha olmamasını temenni ediyoruz." dedi.

        Yürüyüşe, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, MHP İl Başkanı Mustafa Akgül, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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