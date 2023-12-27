Amasya İl Özel İdaresinden tarımsal alana 75,5 milyon liralık yatırım Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl tarımsal alt ve üstyapıya 75 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldı.

Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl tarımsal alt ve üstyapıya 75 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 33 yer üstü sulama projesine 35 milyon 300 bin lira, 10 yer altı sulama projesine 17 milyon 200 bin lira, 7 gölet projesine 16 milyon 400 bin lira, 3 bitkisel üretimi destekleme projesine 1 milyon 200 bin lira, 3 hayvansal üretimi destekleme projesine 4 milyon 400 bin lira, tarımsal mekanizmayı destekleme projesine de 1 milyon lira olmak üzere toplam 57 proje için 75 milyon 500 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Bu projeler sonucunda 1686 hektar tarım arazisi sulamaya açıldı, 841 hektar tarım arazisine hitap eden sulama tesisinde ise yenileme çalışması tamamlandı.