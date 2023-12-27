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        Amasya Emniyet Müdürlüğünün araç filosunu güçlendirildi

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, kentte asayiş ve trafik hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi, halkın huzur ve güveninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele için araç filosunu güçlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:37 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:37
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        Amasya Emniyet Müdürlüğünün araç filosunu güçlendirildi
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        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, kentte asayiş ve trafik hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi, halkın huzur ve güveninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele için araç filosunu güçlendirdi.

        İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, araç filolarına 5 otomobil, 5 hafif ticari araç olmak üzere 10 araç kazandırdıklarını söyledi.

        Modern teknolojiye sahip, çevre dostu ve yüksek performanslı araçlarla kentin güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Kurt, "Halkımızın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan polis teşkilatımızın, görevlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmesi için araç filomuzu güncelledik. Yeni araçlarımız suçla mücadelede, trafik denetimlerinde ve olaylara hızlı müdahalede daha etkin performans sergilememizi sağlayacak. Amacımız, vatandaşlarımıza daha güvenli çevre sunmak ve suçla mücadelede en üst düzeyde başarı elde etmektir." ifadelerini kullandı.

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