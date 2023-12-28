Amasya'da artık yiyecekler lisedeki atölyede kedi ve köpek mamasına dönüşüyor Amasya'da meslek lisesi öğrencileri, artık yiyeceklerden kedi ve köpek maması üretiyor.

Amasya'da meslek lisesi öğrencileri, artık yiyeceklerden kedi ve köpek maması üretiyor.

Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayvancılık alanında öğrenim gören öğrenciler, kurulan atölyede, okulun pansiyonundan kalan ve iş yerlerinden toplanan artık yiyecekleri kedi ve köpek maması yaparak değerlendiriyor.

Üretilen mamalar, bölgedeki hayvan barınaklarına ücretsiz veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının devam eden izin sürecinin ardından, üretilen mamaların firmalara satışına başlanması planlanıyor.

Mamaların satışına başlanmasıyla, öğrencilerin okulun döner sermayesi aracılığıyla para kazanması da hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, AA muhabirine, okulun birçok alanda imalat yaptığını, böylece öğrencilerin hem üretmeyi öğrendiğini hem de yemek artıklarının geri dönüşümüne katkı sağladığını söyledi.

Çöpe gidecek malzemelerin kedi köpek mamasına dönüştüğüne işaret eden Türkmen, "Başka bir ifadeyle hem değer üretiyorlar, hayvan sevgisiyle ilgili bir teması var, bir yandan da şehrimizdeki bu ihtiyacı karşılamaya yönelik ciddi bir gayretin içindeler." dedi.

Okul müdürü Turan Köse ise bunun geri dönüşüme katkı sağlayan bir proje olduğuna dikkati çekti.

Atölyenin tam kapasite çalıştığında ayda yaklaşık 1 ton mama üretebileceğini vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Pansiyonumuzda artan pilav, makarna, ekmekleri kurutarak burada işleyebiliyoruz. Onayın ardından piyasaya satışlarımız başlayacak. Hem köpeklerin insanlara saldırısı hem de barınaklara alınarak beslenmesi konusu var. Neticede burada üretim olacak. Buradan da okulumuzun geliri olacak. Bu gelir, öğrencilerimize döner sermaye aracılığıyla paylaştırılacak. Projemiz gelişmeye uygun bir proje. Yeni teknik sistemlerle kapasiteyi artırabiliyoruz."

Öğrencilerden Arda Altunkaynak da "Pansiyondaki bazı ekmekler bayatlıyor, bazı yemekler boşa gidiyor. Bunlardan mama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.