Amasya'da huzur ve güven uygulaması yapıldı Amasya'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Amasya'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 57 ekip ve 305 personelle asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında 3 bin kişi sorgulandı, 389 araç, 156 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Uygulamada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 13 araca ceza uygulandı, 4 umuma açık yere de idari işlem gerçekleştirildi.