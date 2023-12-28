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        Amasya'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Amasya'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:59
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        Amasya'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Amasya'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 57 ekip ve 305 personelle asayiş uygulaması yapıldı.

        Uygulama kapsamında 3 bin kişi sorgulandı, 389 araç, 156 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

        Uygulamada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 13 araca ceza uygulandı, 4 umuma açık yere de idari işlem gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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