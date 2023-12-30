Amasya'da sporsever 3 kadının kurduğu hentbol takımı 2. Lig'de mücadele ediyor CİHAN OKUR - Amasya'da spor tutkunu 3 kadının kurduğu takım, Hentbol Erkekler 2. Lig'de mücadele ediyor.

CİHAN OKUR - Amasya'da spor tutkunu 3 kadının kurduğu takım, Hentbol Erkekler 2. Lig'de mücadele ediyor.

Beden eğitimi öğretmeni Tuba Akın, esnaf Meltem Ahıskalı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hentbol antrenörlüğü yapan Serap Özmumcu, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla bir kulüp kurmaya karar verdi.

Sporsever 3 kadın, yaptıkları çalışmaların ardından 2021 yılında 22 Haziran Spor Kulübünü faaliyete geçirdi.

İşlerinden kalan zamanlarında yetenekli olduğunu belirledikleri çocuklara hentbol öğreten Akın, Ahıskalı ve Özmumcu, oluşturdukları erkek takımına haftada 3 gün antrenman yaptırmaya başladı.

İlk yıllarında Bölgesel Lig'de mücadele eden 22 Haziran Spor Kulübü, bu yıl şampiyon olarak 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Erkekler 2. Lig H Grubu'nda mücadele eden 22 Haziran Spor Kulübünün hedefi, takımlarının daha üst liglere çıkması ve başarılı sporcular yetiştirmek.

Kulübün lig kadrosunda 20, yıldızlar, küçükler ve miniklerde ise toplam 55 lisanslı sporcusu bulunurken, henüz lisans çıkartılmayan 37 sporcu da bünyesinde yer alıyor.

- Özmumcu: "Hedefimiz artık bir üst lig"

Hem kulübün başkanlığını yürüten hem de takımın antrenörlüğünü yapan Serap Özmumcu, AA muhabirine, 3 kadın olarak kulübü kurup, mevcut seviyeye getirdiklerini söyledi.

Spora kazandırdıkları öğrencilere hentbol öğreterek maçlara hazırladıklarını belirten Özmumcu, turnuvalara katılarak ilerlediklerini dile getirdi.

Bölgesel Lig'den başlayarak 2. Lig'e yükseldiklerine işaret eden Özmumcu, "2. Lig'den sonra hedefimiz artık bir üst lig. Amasya'mızın gençleriyle bu işe devam etmeyi hedefliyoruz. Üç bayan olarak biz bu işe gönül verdik, devam etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan yardımcısı Meltem Ahıskalı da 3 kadının bir spor hikayesi yazdığını vurgulayarak, "Bu işe gönül verdik, sonuna kadar gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Takımımıza destek veren herkese teşekkür ederim. Bizim elimizden tuttular, desteklerinin devamını bekliyoruz. Biz inanıyoruz, bu takımı Süper Lig'e çıkaracağız. Amasya halkı da bize inansın. Bu gerçekten bir başarı hikayesi." diye konuştu.

Yönetim kurulu üyesi Tuğba Akın ise oyuncularını ilkokuldan beri tanıdıklarına dikkati çekerek, "En büyük çocuklarımız üniversiteye gidiyor. 3-4 oyuncumuzu da üniversiteye gönderdik. Hedefimiz bir üst seviyeye çıkmak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah da olacak. Bu yola baş koyduk." değerlendirmesinde bulundu.