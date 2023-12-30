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        Amasya'da 2023 yılında 14 bin 840 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl 14 bin 840 öğrenciye trafik bilgisi aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:40
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        Amasya'da 2023 yılında 14 bin 840 öğrenciye trafik eğitimi verildi
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        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl 14 bin 840 öğrenciye trafik bilgisi aktarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki trafik parkurunda il, ilçe ve köylerden dahil olmak üzere 14 bin 840 öğrenciye ve bin 160 öğretmene uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin yanı sıra okul servis şoförleri, ticari araç sürücüleri, motokuryeler, huzurevi sakinleri, toplu taşıma araç sürücüleri başta olmak üzere toplam 672 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimleri verdi.

        Eğitimlerin 2024 yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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