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        Amasya'da kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Amasya'da düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 kişiye 16 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:38
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        Amasya'da kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı
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        Amasya'da düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 kişiye 16 bin lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin lira ceza uygulandı.

        İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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