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        Amasya'da öğretmen ve öğrencilerden 100'üncü yıl anısına 100'üncü yıl marşı klibi

        Amasya Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına söz ve müziği Amasyalı Ziya Ümit Özbakır'a ait 100'üncü yıl marşını seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:58
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        Amasya'da öğretmen ve öğrencilerden 100'üncü yıl anısına 100'üncü yıl marşı klibi
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        Amasya Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına söz ve müziği Amasyalı Ziya Ümit Özbakır’a ait 100'üncü yıl marşını seslendirdi.

        Kentin tarihi noktalarında öğretmen ve öğrenciler, sözlerini yazan ve besteleyen Ziya Ümit Özbakır’a ait marşı seslendirerek, bir klip oluşturdu.

        Sosyal paylaşım sitelerinden yayımlanan klip, büyük beğeni topladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu proje ile gençlerin bilinçlendirilmesi, milli değerler kapsamında farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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