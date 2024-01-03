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        Amasya'da araçlarında 120 kilogram esrar bulunan 2 zanlı tutuklandı

        Amasya'da, bulundukları araçta 120 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:32
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        Amasya'da araçlarında 120 kilogram esrar bulunan 2 zanlı tutuklandı
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        Amasya'da, bulundukları araçta 120 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında bir kamyonette yapılan aramada 120 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan Muhammed Ç. (25) ve Ersin B'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Amasya'da dün, kent merkezi girişindeki uygulama noktasında bir kamyonete orijinalinde olmayan bir parçanın eklendiğini fark eden ekipler, araçta yaptıkları detaylı aramada kasasına monte edilmiş metal şerit parçanın içine 120 kilogram esrar gizlendiğini belirlemiş, araçta bulunan Muhammed Ç. ve Ersin B. gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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