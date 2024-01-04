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        Amasya İtfaiyesi 2023 yılında 1339 olaya müdahale etti

        Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 1339 olayda çalışma yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:50
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        Amasya İtfaiyesi 2023 yılında 1339 olaya müdahale etti
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        Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 1339 olayda çalışma yürüttü.

        İtfaiye ekipleri, geçen yıl 32 bina, 16 araç, 199 ot, saman, ekin, anız ve çöp, 35 baca, elektrikli ev aletleri, elektrik panosu, 5 orman ve fidanlık yangınına müdahale etti.

        Ekipler, ayrıca 40 trafik kazası, 6 su altı ve su üstü arama kurtarma, 33 sel ve su baskını, 85 mahsur kalma, 217 hayvan kurtarma olayında da çalışma yürüttü.

        Ekipler, bunların dışında 146 iş yeri ruhsatı, 140 bina uygunluk, 5 mücavir alan dışı raporu hazırladı, 47 eğitim semineri verdi.

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