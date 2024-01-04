Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da öğrenciler tarafından Braille alfabesine çevrilen 100 kitap sergilendi

        Amasya Müftülüğünce eğitim almaları sağlanan 100 öğrencinin Braille alfabesine (kabartma alfabe) çevirdiği 100 kitabın sergilenmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:14 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da öğrenciler tarafından Braille alfabesine çevrilen 100 kitap sergilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Müftülüğünce eğitim almaları sağlanan 100 öğrencinin Braille alfabesine (kabartma alfabe) çevirdiği 100 kitabın sergilenmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Braille alfabesine çevrilen kitaplar, Sultan Bayezid Külliyesi'nde düzenlenen törenin ardından sergilendi.

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşı ve engelinin bulunmadığını söyledi.

        Öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Doruk, "Aydınlanma deyince biz daha fazla ışık, daha fazla güneşin olduğu bir atmosferi tabir etmiyoruz. Aydınlanma çağıyla daha çok bilgiye ulaşıldığı, insanın daha çok bilgilendiği, bilginin kaynaklarına ulaşılabildiği çağı ifade ediyoruz. Bu manada demek ki görme engelli olmak, aydınlanmaya engel değilmiş. Böyle bir çalışma çok kıymetli, çok düzgün bir çalışma. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da 4 Ocak'ın Dünya Braille Günü olduğuna dikkati çekerek, "Bu vesileyle Müftülüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla lisede, üniversitede öğrenim gören öğrencilerimize imam hatip ve müezzin kayyım, Kur'an kursu hocalarımızla Braille alfabesi kursları açtık. İnsan sadece görmeyle öğrenmiyor. Allah, insanın diğer organlarıyla da öğrenebilecek olduğunu bizlere işaret etmiş. Bugün onu idrak ediyoruz hep beraber. Gözümüz görmese de elimiz, gözümüzün yerine işlemi yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, katılımcılar tarafından gezildi.

        Serginin açılışına Altınokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve görme engelliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi

        Benzer Haberler

        Amasya'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Amasya'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Amasya İtfaiyesi 2023 yılında 1339 olaya müdahale etti
        Amasya İtfaiyesi 2023 yılında 1339 olaya müdahale etti
        Gümüşhacıköy'de Filistin yararına kermes düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de Filistin yararına kermes düzenlendi
        Merzifon İtfaiyesi 2023'de 426 olaya müdahale etti
        Merzifon İtfaiyesi 2023'de 426 olaya müdahale etti
        Kamyonette bulunan 120 kilo esrara 2 tutuklama
        Kamyonette bulunan 120 kilo esrara 2 tutuklama
        Amasya'da araçlarında 120 kilogram esrar bulunan 2 zanlı tutuklandı
        Amasya'da araçlarında 120 kilogram esrar bulunan 2 zanlı tutuklandı