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        Amasyalı baba çocukları sayesinde tekvando ile tanıştı

        Amasya'da yaşayan 42 yaşındaki Hakan Ergül, üç çocuğunu antrenmanlara götürürken kendisi de spor yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:34
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        Amasyalı baba çocukları sayesinde tekvando ile tanıştı
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        Amasya'da yaşayan 42 yaşındaki Hakan Ergül, üç çocuğunu antrenmanlara götürürken kendisi de spor yapmaya başladı.

        Dört çocuk babası Ergül, haftanın dört günü 9 yaşındaki oğlunu tekvando, 5 yaşındaki ikizlerini jimnastik antrenmanlarına götürürken spor yapmaya karar verdi.

        Çocukları sayesinde 6 aydır tekvando yapan Ergül, çocuklarına antrenmanlarında eşlik ediyor.

        Ergül, AA muhabirine, 42 yaşında geç de olsa spora başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Spora çocukları sayesinde başladığını belirten Ergül, "Büyük oğlum Erdem 1,5 yıldır tekvandoya geliyor. İkizlerim Esra ve Berkay jimnastik kursuna geliyor. Ben de haftanın 4 günü onların antrenmanlarını izlemekle yetiniyordum. Kulübümüzün yetişkinler için hazırlamış olduğu antrenman programına ben de katıldım. Böylelikle hem çocuklarıma örnek olmuş oluyorum hem de hareketsiz yaşamın getirmiş olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmış oluyorum." dedi.

        Spor yaptığı için çocuklarının da mutlu olduğunu, onlara rol model olduğunu ifade eden Ergül, "Onlar da yaptıkları güzel hareketlerin sevincini benimle paylaşıyorlar, benim gelmemin onları mutlu etiğini gördüm. Daha motive spor yaptıklarının farkına vardım. Biz 40'ından sonra bu spora tekrar adapte olduk. Hareketsiz yaşamın maalesef olumsuz sonuçları oluyor. Velilerin çocuklarını spora yönlendirmeleri gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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