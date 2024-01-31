Amasya'da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimlerinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Vali Doruk, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tedbir alındığını belirterek, "Seçimin Amasya'ya yakışır şekilde demokratik olgunluk içerisinde, demokrasi bayramı anlayışı çerçevesinde gerçekleşeceğine inanıyor, seçimlerin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıya, kaymakamlar, kolluk amirleri ve ilgili kurumların yetkilileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.