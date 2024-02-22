Merzifon'da kamu personeli ve muhtarlara "Narko Rehber" eğitimi verildi

"UYUMA" mobil uygulama ile ihbar yönteminin de anlatıldığı eğitimde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin ihbarları hassasiyetle değerlendireceği ifade edildi.

Eğitimde madde kullanımı, kullanıcıların nasıl tespit edileceği, şüpheli durumlar, kullanıcıların sosyal, fiziksel ve ruhsal olarak nasıl etkilendiği konularında bilgilendirme yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği eğitime daire müdürleri ve personel ile muhtarlar katıldı.

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