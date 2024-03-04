Taşova'da İYİ Parti'nin seçim bürosu açıldı
Amasya'nın Taşova ilçesinde İYİ Parti Seçim Bürosu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde İYİ Parti Seçim Bürosu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan, İYİ Parti Taşova Belediye Başkan adayı Ahmet Özdemir, önceliklerinin sosyal belediyeciliğin yanı sıra vatandaşlara yeni istihdam alanları sağlamak olacağını söyledi.
Program, belediye ve il genel meclis üyelerinin tanıtımı ve yapılan dua ile sona erdi.
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