Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        İzmir'de silahının kazara ateş alması sonucu ölen polisin cenazesi Amasya'da defnedildi

        İzmir'in Bornova ilçesinde evinde silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlker Çulha'nın cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de silahının kazara ateş alması sonucu ölen polisin cenazesi Amasya'da defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'in Bornova ilçesinde evinde silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlker Çulha'nın cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

        Polis memuru Çulha'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Amasya'ya getirildi.

        Sultan II. Bayezid Camisi'ndeki cenaze törenine, Çulha'nın yakınları, Vali Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve protokol üyeleri katıldı.

        Cenaze, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sarıyar köyündeki aile kabristanına defnedildi.

        İzmir'in Bornova ilçesinde 2 gün önce evde yemek yiyeceği sırada beylik silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru İlker Çulha, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        5G için hedef 2026
        5G için hedef 2026
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Amasya'da jandarma şubat ayında 238 asayiş olayına müdahale etti
        Amasya'da jandarma şubat ayında 238 asayiş olayına müdahale etti
        Taşova'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Taşova'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, yol denetimine katıldı
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, yol denetimine katıldı
        Babasını dolandıramayınca, oğluna 'Baban elimizde' diyerek otomobilin caml...
        Babasını dolandıramayınca, oğluna 'Baban elimizde' diyerek otomobilin caml...
        Taksiye çarpıp takla atan otomobilin alkollü sürücüsü hafif yaralandı
        Taksiye çarpıp takla atan otomobilin alkollü sürücüsü hafif yaralandı
        Destici'nin yaralandığı kazada hasar gören makam aracını taşıyan çekici yan...
        Destici'nin yaralandığı kazada hasar gören makam aracını taşıyan çekici yan...