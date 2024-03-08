Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü spor yapılarak kutlandı
Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü spor yaparak kutlamalarını sağladı.
Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü spor yaparak kutlamalarını sağladı.
İl Müdürlüğünce, 8 Mart dolayısıyla Amasya Spor Salonu'nda mini voleybol turnuvası düzenlendi.
Turnuvaya katılan 24 kadın, kutlama etkinliği kapsamında voleybol maçı yaptı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, kadınların gününü kutladı.
Katılımcılardan Ayfer Armut ise Türk kadınının her yerde olduğunu dile getirerek, "Bu özel günü spor yaparak kutlamak istedik. Spor yapmayan bütün ev hanımlarını da aramızda görmek isteriz. Herkesi spor salonlarımıza bekliyoruz." dedi.
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