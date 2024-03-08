Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü spor yapılarak kutlandı

Katılımcılardan Ayfer Armut ise Türk kadınının her yerde olduğunu dile getirerek, "Bu özel günü spor yaparak kutlamak istedik. Spor yapmayan bütün ev hanımlarını da aramızda görmek isteriz. Herkesi spor salonlarımıza bekliyoruz." dedi.

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