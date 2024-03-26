Amasya'da 500 fidan toprakla buluşturuldu

Özer, hafta boyunca vatandaşlara 59 bin fidan dağıtıldığını, etkinlikte ise 100'er sedir, karaçam, mavi servi, kara servi ve mahlep fidanının toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Fındıklı mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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