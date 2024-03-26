Amasya'da 500 fidan toprakla buluşturuldu
Amasya'da Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 500 fidan dikildi.
Amasya'da Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 500 fidan dikildi.
Fındıklı mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, 500 fidanı toprakla buluşturdu.
Özer, hafta boyunca vatandaşlara 59 bin fidan dağıtıldığını, etkinlikte ise 100'er sedir, karaçam, mavi servi, kara servi ve mahlep fidanının toprakla buluşturulduğunu söyledi.
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