Taşova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turan D. (64) idaresindeki 34 CDV 056 plakalı otomobil, Dutluk köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarına çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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