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        Taşova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:48
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        Taşova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Turan D. (64) idaresindeki 34 CDV 056 plakalı otomobil, Dutluk köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarına çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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