Rengarenk bayram şekerleri Amasya'da tezgahları süslemeye başladı
Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Amasya'da rengarenk bayram şekerleri, tezgahlardaki yerini aldı.
Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Amasya’da rengarenk bayram şekerleri, tezgahlardaki yerini aldı.
Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunan şeker ve çikolatalar, tezgahları süslemeye başladı.
Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde esnaflık yapan Fikri Demir, Ramazan Bayramı'nın gelişini vatandaşların büyük sevinçle karşıladığını belirterek, "Biz de hazırlıklarımız yaptık, ürünlerimiz geldi, tezgahlara yerleştirdik. Vatandaşlarımız da yoğunluk oluşturmaya başladı. Şeker ve çikolata bayramın vazgeçilmezi." dedi.
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