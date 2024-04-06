Rengarenk bayram şekerleri Amasya'da tezgahları süslemeye başladı

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde esnaflık yapan Fikri Demir, Ramazan Bayramı'nın gelişini vatandaşların büyük sevinçle karşıladığını belirterek, "Biz de hazırlıklarımız yaptık, ürünlerimiz geldi, tezgahlara yerleştirdik. Vatandaşlarımız da yoğunluk oluşturmaya başladı. Şeker ve çikolata bayramın vazgeçilmezi." dedi.

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