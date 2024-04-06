Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Rengarenk bayram şekerleri Amasya'da tezgahları süslemeye başladı

        Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Amasya'da rengarenk bayram şekerleri, tezgahlardaki yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rengarenk bayram şekerleri Amasya'da tezgahları süslemeye başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Amasya’da rengarenk bayram şekerleri, tezgahlardaki yerini aldı.

        Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunan şeker ve çikolatalar, tezgahları süslemeye başladı.

        Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde esnaflık yapan Fikri Demir, Ramazan Bayramı'nın gelişini vatandaşların büyük sevinçle karşıladığını belirterek, "Biz de hazırlıklarımız yaptık, ürünlerimiz geldi, tezgahlara yerleştirdik. Vatandaşlarımız da yoğunluk oluşturmaya başladı. Şeker ve çikolata bayramın vazgeçilmezi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Tabletteki tehlike! 2 yaşındaki çocuk yıllarca çalışmış gibi...
        Tabletteki tehlike! 2 yaşındaki çocuk yıllarca çalışmış gibi...
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?

        Benzer Haberler

        Amasya'da bayramlık kıyafetler görücüye çıktı
        Amasya'da bayramlık kıyafetler görücüye çıktı
        Gümüşhacıköy emniyetinden bayram öncesi denetim
        Gümüşhacıköy emniyetinden bayram öncesi denetim
        Amasya'da aylık asayiş verileri ve bayram tatili tedbirleri açıklandı
        Amasya'da aylık asayiş verileri ve bayram tatili tedbirleri açıklandı
        Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Özyol, mazbatasını aldı
        Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Özyol, mazbatasını aldı
        Merzifon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        Merzifon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, mazbatasını aldı
        Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, mazbatasını aldı