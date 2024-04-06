İstanbul-Samsun kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

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