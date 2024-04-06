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        İstanbul-Samsun kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu

        İstanbul-Samsun kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 18:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:47
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        İstanbul-Samsun kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu
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        İstanbul-Samsun kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.

        Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

        Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Gümüşhacıköy'de özellikle Amasya, Tokat, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

        Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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