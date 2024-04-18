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        Amasya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:52
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        Amasya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, üç ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z'yi (24) Mahsen Mahallesi'nde yakaladı.

        S.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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