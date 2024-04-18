Amasya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, üç ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z'yi (24) Mahsen Mahallesi'nde yakaladı.
S.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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