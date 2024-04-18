Amasya'da depoda çıkarak ahır ve samanlığa sıçrayan yangın söndürüldü

Yangın sonrası depo, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 500 saman balyası ve 1 ton yem yandı.

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, deponun bitişiğin bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı.

Gemibükü köyünde Mehmet Bayındır’a ait evin deposunda sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan depoda çıkan ve ahırla samanlığa da sıçrayan yangın söndürüldü.

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