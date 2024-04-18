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        Amasya'da depoda çıkarak ahır ve samanlığa sıçrayan yangın söndürüldü

        Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan depoda çıkan ve ahırla samanlığa da sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 21:53 Güncelleme: 18.04.2024 - 22:02
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        Amasya'da depoda çıkarak ahır ve samanlığa sıçrayan yangın söndürüldü
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        Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan depoda çıkan ve ahırla samanlığa da sıçrayan yangın söndürüldü.

        Gemibükü köyünde Mehmet Bayındır’a ait evin deposunda sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın, deponun bitişiğin bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı.

        Samanların alev almasıyla yangın kısa sürede büyürken, alevleri görenler jandarmaya haber verdi.

        Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların yardımıyla ahırda bulunan büyük ve küçükbaş hayvanlar dışarı çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sonrası depo, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 500 saman balyası ve 1 ton yem yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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