Amasya'da ağlara takılan balığı itfaiye kurtardı
Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde ağlara takılan balık, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde ağlara takılan balık, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nehrin yüzeyinde balıkçı ağlarına takılan bir balığın çırpındığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 metre boyundaki balığı takıldığı ağlardan kurtararak serbest bıraktı.
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