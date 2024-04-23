Amasya'da polislerden öğrencilere sürpriz 23 Nisan ziyareti

Sınıf öğretmeni Gülcan Kazancıoğlu, "Polislerimiz hiç habersiz geldiler. Çok mutlu olduk. Bayramımızı kutladılar, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ekipler, bayram kutlaması için okulda olan Bahçeleriçi İlkokulu 1/C sınıfını ziyaret ederek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, çocuklara Türk bayrağı dağıttı.

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