Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de muhtarlar KKKA hakkında bilgilendirildi

        Gümüşhacıköy'de köy ve mahalle muhtarları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de muhtarlar KKKA hakkında bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhacıköy'de köy ve mahalle muhtarları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirildi.

        İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Toplum Sağlığı Merkezi doktoru Taha Hançerli tarafından KKKA'nın tanımı, belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında sunum yapıldı.

        Hançerli, KKKA'nın kene ısırmasıyla bulaşan bir hastalık olduğunu ve ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtilere yol açtığını söyledi. Doktor ayrıca, KKKA'dan korunmak için kene ısırıklarından kaçınmanın ve kene kovucu kullanmanın önemli olduğunu vurguladı.

        Toplantıda konuşan Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı ise KKKA'nın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve bu hastalıktan korunmak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu

        Benzer Haberler

        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kaymakam Güldoğan'dan esnaf ve köy ziyareti
        Kaymakam Güldoğan'dan esnaf ve köy ziyareti
        Amasya'da sağanak; yollar kapandı, hayvanlar mahsur kaldı
        Amasya'da sağanak; yollar kapandı, hayvanlar mahsur kaldı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Taşova'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Taşova'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi