Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıldönümü kutlandı

        Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:19 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıldönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından günün anlam ve önemi, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bünyamin Pişkin tarafından anlatıldı.

        Programda, Kut'ül Amare Zaferi'ni konu alan şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Programa Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Üstçavuş Samet Kargıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Kral Charles geri döndü
        Kral Charles geri döndü
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Amasya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Amasya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Gümüşhacıköy'de muhtarlar KKKA hakkında bilgilendirildi
        Gümüşhacıköy'de muhtarlar KKKA hakkında bilgilendirildi
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kaymakam Güldoğan'dan esnaf ve köy ziyareti
        Kaymakam Güldoğan'dan esnaf ve köy ziyareti
        Amasya'da sağanak; yollar kapandı, hayvanlar mahsur kaldı
        Amasya'da sağanak; yollar kapandı, hayvanlar mahsur kaldı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı