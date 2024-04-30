Gümüşhacıköy'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıldönümü kutlandı

Programa Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Üstçavuş Samet Kargıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından günün anlam ve önemi, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bünyamin Pişkin tarafından anlatıldı.

Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı.

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