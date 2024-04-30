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        Amasya BİLSEM, Erasmus proje ortaklarına ev sahipliği yaptı

        Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Erasmus proje ortaklarına ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:21
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        Amasya BİLSEM, Erasmus proje ortaklarına ev sahipliği yaptı
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        Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Erasmus proje ortaklarına ev sahipliği yaptı.

        Almanya koordinatörlüğünde yürütülen, 2022-1-DE03-KA210-SCH-00008235 nolu “Break Bullying Barriers” (Zorbalık Bariyerlerini Kırın) isimli projenin Türkiye faaliyetini Amasya BİLSEM yürüttü.

        Kurumun İngilizce öğretmeni Sibel Erbaş koordinatörlüğünde proje değerlendirme toplantıları yapıldı. Bunun yanı sıra Amasya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nihan Osmanağaoğlu tarafından "Zorbalıkla Mücadelede Şiddetsiz İletişim" konulu seminer verildi.

        Almanya, İtalya, Romanya, Türkiye ortaklığında yürütülen projede uluslararası ve yerel birçok çalışma ile öğretmen, öğrenci ve velilere pek çok katkılar sunuldu.

        Projenin son gününde Amasya BİLSEM Müdürü Muhammed Bolat tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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