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        Suluova'da öğrenciler "yerel yönetimler" konusunu belediyede işledi

        –Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, hayat bilgisi dersinin "yerel yönetimler" konusunu belediyede işledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:52
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        Suluova'da öğrenciler "yerel yönetimler" konusunu belediyede işledi
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        –Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, hayat bilgisi dersinin "yerel yönetimler" konusunu belediyede işledi.

        Okul yöneticileri ve öğretmenleriyle öğrencileri misafir eden Belediye Başkanı Rifat Uzun, belediye başkanının görevleri, belediyelerin çalışma sistemi, birim amirliklerinin görevleri hakkında bilgi vererek, ilçe geneli ile öğrenci ve gençlere yönelik planladıkları projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Ziyaret sonunda öğrenciler Uzun'a teşekkür ederek, ay yıldız motifli baklava hediye edip görevinde başarılar diledi.

        Uzun da öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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