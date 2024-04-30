Suluova'da öğrenciler "yerel yönetimler" konusunu belediyede işledi

Okul yöneticileri ve öğretmenleriyle öğrencileri misafir eden Belediye Başkanı Rifat Uzun, belediye başkanının görevleri, belediyelerin çalışma sistemi, birim amirliklerinin görevleri hakkında bilgi vererek, ilçe geneli ile öğrenci ve gençlere yönelik planladıkları projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

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