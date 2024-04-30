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        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 21:33 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:33
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        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.S. idaresindeki 05 AAD 150 plakalı hafif ticari araç, Bağlarüstü köyü yakınlarında, yol kenarındaki toprak birikintisine çarparak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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