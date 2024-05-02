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        Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:03
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        Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramada, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde satın almak ve kullanma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O, R.M. ve A.A. ile dolandırıcılık suçundan aranan E.K'yi yakaladı.

        Firariler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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