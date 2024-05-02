Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramada, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde satın almak ve kullanma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O, R.M. ve A.A. ile dolandırıcılık suçundan aranan E.K'yi yakaladı.

Firariler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.