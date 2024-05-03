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        Gümüşhacıköy'de orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı yapıldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesinde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Kaymakam Baha Büyükkaymakcı başkanlığında toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:59
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        Gümüşhacıköy'de orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı yapıldı
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        Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesinde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Kaymakam Baha Büyükkaymakcı başkanlığında toplandı.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Gümüşhacıköy Orman İşletme şefi Nazım Helvacı tarafından ilgili kurumlar tarafından alınacak önlemler ve 2023'de yapılan çalışmaları içeren sunum yapıldı.

        Kaymakam Büyükkaymakcı, 2024'de alınacak tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Ormanların bir milletin en önemli zenginlik kaynaklarından olduğunu ifade eden Büyükkaymakcı, "Orman yangınlarına karşı hem gerekli tedbirleri almalı hem de yangın olduğunda tüm kurumlarımız ellerinde ne imkan varsa onu kullanarak yangına müdahale etmesi gerekiyor. Bu konuda müşterek çalışmanın içinde olunması lazım." dedi.

        Toplantıya Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak ve diğer yetkililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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