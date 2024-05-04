Amasya'da 83 parça tarihi eser ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 sikke ile 71 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

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