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        Amasya'da 83 parça tarihi eser ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

        Amasya'da ellerindeki 83 parça tarihi eseri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:27
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        Amasya'da 83 parça tarihi eser ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı
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        Amasya'da ellerindeki 83 parça tarihi eseri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

        Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 sikke ile 71 parça tarihi eser ele geçirildi.

        Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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