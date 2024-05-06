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        Amasya'da göreve giden polisler otomobilde sıkışan kedileri kurtardı

        Amasya'da göreve giden polisler bir otomobilde sıkışan kedileri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:57 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:57
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        Amasya'da göreve giden polisler otomobilde sıkışan kedileri kurtardı
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        Amasya'da göreve giden polisler bir otomobilde sıkışan kedileri kurtardı.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, "kapı zili" uygulaması kapsamında, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarmak için gittikleri bir sitede park halindeki bir otomobilden kedi sesi geldiğini fark etti.

        Ekiplerin plakadan ulaştığı otomobil sahibi aracın yanına gelerek kaputu açtı. Motor bölümündeki iki kedi, kaputun açılmasıyla arabadan atlayarak uzaklaştı.

        Ekipler daha sonra uygulamaya devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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