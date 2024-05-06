Amasya'da göreve giden polisler otomobilde sıkışan kedileri kurtardı

Ekipler daha sonra uygulamaya devam etti.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, "kapı zili" uygulaması kapsamında, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarmak için gittikleri bir sitede park halindeki bir otomobilden kedi sesi geldiğini fark etti.

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